Contro le violenze a Roma una manifestazione di protesta il 23 novembre

Ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner, allo stesso modo non si arrestano le violenze contro gay e lesbiche o i trans. «Contro la vostra violenza, la nostra rivolta» è il titolo della mobilitazione organizzata da Non Una Di Meno contro la violenza maschile sulle donne che si terra' sabato 23 novembre a Roma, con partenza alle ore 14 da piazza della Repubblica.



L'indomani, domenica 24 novembre, al Nuovo Cinema Palazzo dalle ore 10 si terra' l'assemblea nazionale del movimento. Il movimento femminile che sta preparando la marcia sottolinea che in tutto il mondo le donne devono fronteggiare la violenza patriarcale, razzista, istituzionale, ambientale ed economica. In Sud America, in Medio Oriente, in Asia, in Africa, in Europa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA