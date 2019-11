Papa Francesco e il solito ritornello che non bisogna avere paura delle donne nella Chiesa

Città del Vaticano - Il Papa torna a ripetere che non bisogna avere «paura» di dare spazio alle donne nei vertici delle istituzioni ecclesiastiche. Francesco ancora una volta affronta questo argomento, spezzando una lancia a favore della questione femminile, anche se sembra l'ennesimo appello a vuoto, visti i risultati deludenti finora prodotti. Persino durante l'ultimo sinodo (quello sull'Amazzonia) il Papa ha ignorato l'appello delle religiose che chiedevano di potere votare come i padri sinodali.

«Il loro consiglio è molto importante» ha detto stamattina parlando al dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, dove effettivamente esistono due sottosegretarie donne. In curia, tuttavia, al di là del livello di sottosegretariato, il soffitto di cristallo per le donne resta di cemento armato.

«Il vostro dicastero, - ricorda Bergoglio - dopo una lotta non facile - il Prefetto lo sa - ha la grazia di avere due sottosegretarie, di avere inserito le donne proprio nella struttura. E due sono poche! Dobbiamo andare avanti per inserire le donne nei posti di consiglio, anche di governo, senza paura. Sempre tenendo presente una realtà: il posto della donna nella Chiesa non è soltanto per la funzionalità. Sì, certo, può anche essere capo dicastero. Nella nomina del capo del Dicastero dell'Economia, dell'altro giorno, nella lista finale c'erano due donne; potevano essere capo dicastero. Questa è la funzionalità. Ma è molto importante il consiglio della donna».

La questione femminile in Vaticano resta al palo. Il Papa spesso pronuncia discorsi molto incoraggianti e belli, ma nei fatti non fa avanzare la battaglia femminile che invece viene sollevata a più riprese da diverse organizzazioni religiose (soprattutto americane o tedesche).

Le donne restano indietro, in posti marginali, anche se nella Chiesa le religiose detengono la maggioranza numerica. Ma nonostante questo i posti di governance e apicali restano in mani maschili.

Il Papa durante l'udienza al dicastero ha ripetuto il solito ritornello. Che il ruolo della donna «nell'organizzazione ecclesiale va oltre, e dobbiamo lavorare su questo oltre, perché la donna è l'immagine della Chiesa madre, perché la Chiesa è donna; non è 'il' Chiesa, è 'la' Chiesa. La Chiesa è madre. La Chiesa è capace di portare avanti questa realtà e la donna ha un'altra funzione. Non deve avere lavoro funzionale, ma il lavoro va oltre. È quel principio mariano proprio della donna; una donna nella Chiesa è l'immagine della Chiesa sposa e della Madonna».

Soprattutto, ha sottolineato, madre e sposa. Considerati i tempi, forse è un po' poco.

