Sorpresa, senza più test truccati le donne superano gli uomini alla facoltà di medicina finista sotto inchiesta nel 2018

L'anno scorso una delle più prestigiose scuole universitarie di medicina del Giappone aveva ammesso - dopo una inchiesta che aveva sollevato un autentico putiferio - di avere alterato tutti i test per l'ammissione alla facoltà al fine di eliminare le donne e privilegiare gli studenti maschi. L'istituto era stato costretto a rivedere tutte le procedure, rifare gli esami, ripetere l'iter e alla fine il risultato finale - stavolta certificato - è che sono state ammesse molte più donne che uomini. Una storia di discriminazione che si conclude positivamente quelle studentesse che desideravano intraprendere la professione di medico. Per le discriminazioni del passato non c'è nulla da fare, ma quel che è sicuro che è da quest'anno in poi le cose sono destinate ad essere sottoposte a maggiori controlli, mediante dei requisiti di trasparenze nel frattempo introdotti. Uno scandalo che ha causato parecchi contraccolpi all'interno del mondo accademico giapponese. I risultati dei test per l’anno scolastico 2019, hanno mostrato che il 20,2% delle donne ha superato l’esame di ammissione, rispetto al 19,8% dei candidati di sesso maschile. Nel 2018, il tasso di accettazione per le donne era del 2,9% e del 9% per gli uomini.