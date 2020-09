Smalti per unghie solo per uomini, i grandi marchi dei cosmetici scoprono un nuovo filone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ceretta, depilazione di basette e barba, aggiustamenti alle sopracciglia, massaggi e ora anche la manicure. Sono sempre di più gli uomini che si orientano ad una cura del corpo completa e finora inedita, fino ad arrivare a mettere smalti alle unghie. Un fenomeno assai esteso soprattutto all'estero che ha indotto alcune famose case di cosmetici a pensare di mettere in commercio smalti per uomini dai colori o neutri o neri.Di fatto la nail art maschile è da tempo diventata di rigore nei circoli dei vip, degli artisti. Tanti ultimamente hanno postato foto sui social e non nascondono questa attenzione all'estetica, come Post Malone, A$AP Rocky, Pete Davidson del Saturday Night Live e il rapper Bad Bunny.«I nostri clienti sono tutti di età e professioni diverse», ha detto al Guardian (che ha dedicato a questo fenomeno un ampio reportage) Amy Lin, fondatrice del Sunday Studio nail bar di New York, che organizza il lunedì maschile delle manicure. «Da noi vengono da un padre con una figlia di cinque anni, a un consulente aziendale, a uomini che lavorano in un'agenzia creativa».I grandi marchi della moda naturalmente stanno salendo a bordo. La scorsa settimana Chanel ha ampliato la sua linea di cosmetici da uomo, Boy De Chanel, con due tonalità di smalto per unghie maschili: nero e naturale. Garrett Munce, redattore di Esquire e autore di Self-Care for Men, pensa che le unghie dipinte non siano più una norma di stile sovversiva, una volta sfoggiate da artisti del calibro di Lou Reed, Kurt Cobain e in scene musicali come il punk, il glam rock, il grunge e l'emo.Le sottoculture che in generale hanno abbracciato tutto questo hanno una cosa in comune: ribellarsi agli standard accettati. Di conseguenza anche lo smalto per unghie non è più visto solo come femminile.La nail art sta così diventando un veicolo di messaggi, un po' come è stato in passato per i tatuaggi o i piercing o il trucco.Aldwyn Boscawen, che gestisce la prima sala di pedicure maschile del Regno Unito, Aldwyn & Sons nella Fitzrovia di Londra, ha iniziato l'attività per cambiare il modo in cui gli uomini pensano alle cure. "La pandemia ha aumentato la consapevolezza di tutti sull'igiene e sulla cura. Il senso di benessere e la cura di sé sono altrettanto importanti per gli uomini", afferma.