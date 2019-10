Francia, condannate 5 donne convertite all'Islam per aver progettato attacco a Notre Dame

Cinque donne francesi, tutte convertite all'Islam e affiliate all'Isis, alcune mamme con dei bambini piccoli, sono state giudicate colpevoli da un tribunale in Francia per avere progettato un attentato vicino a Notre Dame nel 2016. Un anno che risultò nero visto che a giugno, a Nizza, morirono 86 persone e ne rimasero ferite oltre 400 per un attacco senza precedenti.

Le cinque terroriste islamiche avevano pianificato nei minimi dettagli di far detonare una auto carica di tritolo e gas nei pressi della basilica. Il loro processo che si è appena concluso ha sconvolto il paese perchè, per la prima volta, la vicenda mostra un lato femminile imprevisto. Persino le donne, alcune mamme di bambini piccoli, cresciute in Occidente sono state intaccate dal fanatismo islamico, fino ad essere imbevute di talmente tanto odio da diventare delle killer cieche e disposte a tutto, tanto quanto gli uomini.

Inès Madani, Ornella Gilligmann, Sarah Hervouët, Amel Sakaou and Samia Chalel, di età compresa tra i 22 and 42 anni, tutte passate dal cristianesimo all'Islam, sono state giudicate colpevli di vari reati con pene che vanno da 30 anni per Madani, a 5 anni per Gilligmann, mamma di tre bambini. I sospetti si sono lentamente diretti su di loro, fino a portarle allo scoperto.

