Robot al femminile: lezioni di Intelligenza artificiale per sole donne

Donne a lezione di intelligenza artificiale. “Live Robotica Think pink”, un'esperienza tutta al femminile per imparare a programmare un robot. I partecipanti saranno 500, suddivisi in 50 team composti da 10 persone ciascuno, con a disposizione 50 e.DO, piccolo robot modulare e open-source, flessibile ed interattivo. L’evento, organizzato in collaborazione con Campus Party Italia da Comau, si terrà il 19 settembre dalle 17 alle 21 presso l’Auditorium della Tecnica (Roma Eur).

La sfida è coinvolgere sempre più ragazze nell'apprendimento delle materie Stem. Secondo il rapporto Intelligenza artificiale, innovazione, lavoro, curato da Federmanager Academy in collaborazione con MIT Technology Review, ad esempio, l’Italia sarebbe al primo posto nella classifica dei paesi che subiranno un calo del numero di occupati nei prossimi anni a causa di robot e IA. Le donne potrebbero essere le prime a risentire dell'avvento dell'intelligenza artificiale nelle aziende: il 58% dei lavoratori a rischio sono donne (fonte Institute for Women's Policy Research). È quindi importante che le giovani ragazze imparino ad avvicinarsi alla robotica e abbiano la possibilità di coltivare le proprie passioni.

Poche donne esperte in tecnologia

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA