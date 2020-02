Più donne nei parlamenti europei, raddoppiano le senior manager

Aumentano le quote di donne che siedono nei parlamenti europei e di quelle che svolgono funzioni di senior manager (il cui valore raddoppia). Lo rileva lo studio «The European Union and the Sustainable Development Goals» presentato oggi alla Farnesina dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) che per la prima volta misura la situazione di ogni Paese Ue rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Nello specifico, questi sono i risultati relativi all'Obiettivo 5 (Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze), per cui l'indicatore mostra una tendenza sempre crescente nel vecchio continente.

C'è da segnalare, rileva lo studio, il fatto che il divario occupazionale tra maschi e femmine, dopo una riduzione di 1,5 punti dal 2010 al 2014, è rimasto sostanzialmente costante fino al 2017. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals o, in forma abbreviata, SDG) costituiscono una serie di 17 obiettivi concordati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, noti anche come Agenda 2030.

Ultimo aggiornamento: 20:27

