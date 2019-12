Le donne pagano di più: la versione maschile degli stessi prodotti costa il 7% in meno

Le donne pagano di più. Per comprare prodotti per la cura del corpo o dei capelli, magliette e accessori, giochi per bambine del tutto simili alla versione maschile spendono in media il 7 per cento in più. Sono le conclusioni di una ricerca svolta dal dipartimento degli affari del consumatore di New York rilanciata dal blog di Beppe Grillo, la prima mai fatta sul gender pricing. Lo studio analizza 800 prodotti di 90 marche diverse, vendute in negozio oppure online.Per giochi e accessori la spesa si aggira sul 7 per cento in più, per i vestiti per bambini la differenza è del 4 per cento, per gli abiti da adulti si sale invece all'8 e al 13 per i prodotti della cura personale. I prodotti che le donne pagano di più sono quelli per la bellezza – rasoi, saponi o prodotti per i capelli – e l’abbigliamento: una camicia da donna, per esempio, costa in media il 15% in più. Un altro esempio citato nello studio è quello di un monopattino. La versione rosa per bambine costava il doppio di quella rossa.