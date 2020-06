La ministra De Micheli: «Paese maschilista, 35mila donne costrette a lasciare il lavoro»

«Il coraggio delle donne che nel silenzio, in un paese assolutamente maschilista, con istituzioni dove ancora si sconta una sottovalutazione delle competenze delle donne, ecco in questo Paese le donne si sono fatte carico di tutto». Così la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, nel suo videomessaggio a 'I discorsi della libertà', in corso a Milano. «Domani- ha continuato De Micheli - senza donne questo paese non riparte. Trentacinque mila donne hanno lasciato il lavoro perché non c'era la possibilità di continuare a essere madri o figlie e di poter lavorare. È un'ingiustizia che in questo tempo di modernità, in cui parliamo di futuro e tecnologia, non è compatibile con la civiltà».

