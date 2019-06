Donne discriminate persino nelle immagini professionali su Google, lo dice il Pew Research Center

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Facebook, Google, Instagram, Twitter e persino la maggior parte delle più grandi organizzazioni on line postano una vastissima quantità di immagini ogni giorno riguardanti il mondo del lavoro. Dalle analisi comparate che sono state fatte attraverso gli algoritmi, i risultati hanno fatto emergere un dato sconfortante. Le immagini mostrano al grande pubblico un immaginario lavorativo fatto soprattutto da uomini. Come se nemmeno a livello visivo, nei post o negli articoli, ci fosse parità nella rappresentazione professionale. A ogni livello.Il Pew Research Center – una delle più ampie organizzazioni americane di analisi e sondaggi – ha comparato i risultati partendo da settori differenti tra loro. Un ampio spettro che comprendeva le forze armate fino al settore dei parrucchieri. Niente da fare. Oltre 10 mila immagini passate a setaccio hanno confermato che attraverso il sistema di ricerca di Google uomini e donne, per la medesima professione, compaiono in modo differente. Le donne nelle foto (in base alle professioni) sono largamente sottorappresentate negli Stati Uniti, in base alla piattaforma professionale del 2017 stilata dall'Ufficio di Statistica nazionale. Gli uomini appaiono 60% di volte in più che non le donne nelle occupazioni quotidiane: dalle librerie, al piccolo commercio, all'artigianato. Insomma discriminate persino nelle immagini.