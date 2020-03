Welfare fatto in casa, in Italia donne al lavoro gratis per 395 miliardi. Usb: è ora di cambiare

In questi giorni di allerta sanitaria, con il coronavirus che ha chiuso le scuole e consegnato in casa gli over 65, ancora di più. Ma anche in tempi normali la condizione di ammortizzatore sociale, specie con un welfare statale che la perdurante crisi economica ha messo praticamente ko, è talmente connaturata nel ruolo delle donne da non essere minimamente avvertita come un problema. Eppure proprio il lavoro gratuito di cura da parte delle donne, tralasciando il gender gap e tutto ciò che ne consegue, ha un incredibile valore economico. A testimoniarlo, con dati e proposte di soluzione, il quaderno “I lavori delle donne tra produzione e riproduzione sociale”, il secondo dopo “Donne sull’orlo di una crisi di numeri” del 2019, presentato dall'Unione sindacale di base in occasione dell'8 marzo. La festa della donna, evitando mimose peraltro già sfiorite da un clima impazzito e insensate uscite goliardiche, ha nel suo reiterarsi sen altro il pregio di far fermare la società a riflettere sul ruolo femminile e di far aprire gli occhi alle generazioni più giovani su quanto ancora c'è da fare. E dunque scopriamo che il welfare fatto in casa fa risparmiare allo Stato 395 miliardi: perché il lavoro delle donne è gratuito.

A CASA

La riproduzione sociale è infatti il tempo di vita impiegato per produrre lavoro non salariato. Ha ovviamente una connotazione biologica (gravidanza, parto, allattamento), e una lavorativa, includendo i lavori domestico, di cura, formazione, educazione, appoggio psichico e fisico, affettivo, relazionale. Una quantità enorme di occupazioni che ricadono quasi esclusivamente sulle spalle delle donne – native e migranti, perché dietro una donna che lavora c'è spesso una colf e una badante -, ma invisibili perché gratuite.

Alcuni numeri danno un’idea più precisa. In Italia le donne danno 50,7 miliardi di ore di lavoro non retribuito, praticamente 7 ore per ciascuna di noi al giorno. La riproduzione sociale equivale annualmente a 71 miliardi e 364 milioni di ore di lavoro gratuito (41 miliardi e 794 milioni le ore di lavoro salariato), per un valore di 557 miliardi, pari al 34% del Pil. Per il 71% (50,7 miliardi di ore, 395 miliardi il valore) la riproduzione sociale è garantita dalle donne. Una casalinga dedica al lavoro non retribuito 6h58’ al giorno, contro 4h8’ delle donne occupate e 1h47’ degli uomini occupati, ultimi insieme ai greci nella classifica del lavoro non retribuito nella UE.

Al contrario le italiane, insieme alle romene sono al primo posto per quantità di tempo speso nel lavoro di cura: 5h02’. Il lavoro domestico routinario, il più dequalificante, che rappresenta il 74,4% della riproduzione sociale, con un valore di 415 miliardi è per il 75,6% sulle spalle delle donne. Quello di cura vale 81 miliardi e anche qui le donne fanno la parte delle leonesse: 66,6%.

AL LAVORO

Per partecipazione al mondo del lavoro l’Italia è precipitata al 117° posto: le donne sono forza lavoro più flessibile, più ricattabile, meno pagata, sotto-inquadrata e più facilmente licenziabile. In termini di partecipazione delle donne alla vita economica l’Italia ha perso dal 2006 ben 30 posizioni nella classifica del World Economic Forum: da 87° a 117°. Ne ha persi 6 in un solo anno in quella della disparità di genere (che considera partecipazione alla vita economica, salute, istruzione e politica): 76° su 153 Paesi. Non può essere diversamente, se nel 2018 il 31,5% delle donne nella fascia 25-49 anni non ha cercato lavoro perché impegnate nella maternità e nella cura, contro l’1,6% degli uomini. Non lo hanno fatto il 65% delle donne con figli fino a 5 anni e il 6,5% degli uomini.

BAMBINI, ANZIANI E DISABILI

La cura dei bambini assorbe 5,7 miliardi di ore, per un valore di 44,1 miliardi prodotto per il 70,8% dalle donne. Più equilibrata la cura di disabili e adulti conviventi: le donne si fanno carico del 57,4% degli 825 milioni di ore (6,4 miliardi il valore). Non solo. Il rovescio della medaglia è che in età adulta o in vecchiaia la povertà è dietro l'angolo perché si è vittime di un lavoro salariato discontinuo e di stress che attiva le malattie, producendo una vecchiaia di salute malferma. Nel 2018 una donna di 65 anni aveva un’aspettativa media di vita di 22,5 anni, 12,7 dei quali con limitazioni nelle attività; un coetaneo aveva un’aspettativa di vita di 19,3 anni, 9,3 dei quali con limitazioni. In questo quadro la destrutturazione dei servizi pubblici penalizza i ceti sociali deboli e arricchisce i soggetti privati che nel cosiddetto Secondo Welfare si sostituiscono ai servizi diretti dello Stato. Occupando soprattutto donne (68%) con bassi salari, basse qualifiche, alta precarietà e basse ore lavorate. La svalutazione del lavoro di cura si riflette in quello fornito dall’esercito delle badanti, circa due milioni tra regolari e sommerse, soprattutto straniere (77%), massa invisibile e silenziosa che lavora in subappalto per altre donne meno svantaggiate.

E per chi invece continua a lavorare c'è la retorica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, il cui punto di partenza è che siano le donne da sole a occuparsi del lavoro riproduttivo. Nascono così i miti del part time (quello involontario vale il 12,3% dell’occupazione, con salari tra i 580 e i 760 euro al mese), del telelavoro, dello smart working e del welfare aziendale, che introducono ulteriori elementi di flessibilità cancellando proprio la distinzione tra tempo di vita e tempo di lavoro.

Da questa condizione generalizzata secondo il sindacato Usb si esce solamente con provvedimenti in grado di invertire la direzione, che sono reddito di base incondizionato salario minimo legale riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario welfare universale diminuzione dell’età pensionabile massicce assunzioni nella pubblica amministrazione sostegno alla maternità genitorialità condivisa.

