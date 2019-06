Ma quale mammo, le donne dedicano a casa e famiglia 74 minuti al giorno in più degli uomini

Settantaquattro minuti al giorno in più rispetto agli uomini. Questo è il tempo che le donne negli Usa dedicano al lavoro "familiare", dalla cura della casa a quella di figli e anziani. Quel lavoro, come diceva Hillary Clinton, «che non è valutato, non dagli economisti, non dagli storici, non dai leader di governo». Certo, la situazione è cambiata, adesso anche gli uomini si impegnano più di una volta con lavatrici e aspirapolveri e pannolini. Il cambiamento è ancora troppo lento, però. Dal 2003 il divario è diminuito di appena 11 minuti.

É il risultato del sondaggio American Time Use (Atus) del 2018, pubblicato la scorsa settimana. Nel corso dello scorso anno, lo staff del Census Bureau degli Stati Uniti ha intervistato circa 9.600 persone dai 15 anni in su riguardo tutte le loro attività nelll'arco delle 24 ore. Nessuna sorpresa: c'è un divario tra il modo in cui uomini e donne passano il loro tempo. Tutti e due si prendono cura di casa, figli e anziani, ma le donne dedicano 3,1 ore al giorno, 74 minuti in più rispetto agli uomini, a queste fatiche amorose non pagate. Al lavoro fuori casa gli uomini dedicano 68 minuti in più rispetto alle donne.

In Italia va decisamente peggio: secondo l’ultima ricerca sui Tempi della vita quotidiana Istat, le donne italiane lavorano in media 6 ore e 20 minuti al giorno. Più di loro, o quanto loro, soltanto romene, austriache e serbe. Gli uomini italiani, invece, lavorano 5 ore e 11 minuti al giorno. Più o meno al livello di spagnoli, inglesi e francesi. Ma rispetto ai maschi transalpini, i nostri passano più tempo in ufficio e meno a cambiare pannolini e lavare piatti. I maschi mediterranei e le loro iperattive donne quindi, confermano i peggiori stereotipi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA