Choc in Canada, il 10% delle donne colpite da ictus curate peggio degli uomini per diagnosi sbagliate

In Canada - esattamente come in altri Paesi europei - le donne hanno meno probabilità degli uomini di ricevere una diagnosi sull'ictus quando si presentano al pronto soccorso d'urgenza. I dati che sono appena stato pubblicati in Canada da due differenti atenei - provocando un autentico choc nazionale - hanno preso in esame un campione di pazienti delle città di Calgary e Victoria tra il 2013 e il 2017, su un campione di persone di 1648 persone, maschi e femmine.I ricercatori hanno dimostrato che le donne hanno un 10% di probabilità in più di ricevere la diagnosi di una altra malattia, come emicrania, vertigini, problemi di stres, anche se presentano sintomi uguali a quelli degli uomini. Come se fossero prese meno in considerazione. La ricerca ha anche dimostrato che nei 90 giorni dopo la visita d'urgenza, il rischio di un altro ictus potenzialmente mortale, riguardava soprattutto il campione femminile, proprio per l'incapacità iniziale di fare prevenzione su questa malattia. I medici hanno ammesso che esitono dei pregiudizi legati al sesso e in genere possono pure trarre in inganno e fare interpretare i sintomi in modo diverso da quelli diagnosticati sui pazienti maschi.