Allarme violenze di genere in Francia, dall'inizio dell'anno già 101 femminicidi

Allarme violenze di genere in Francia. Nei primi otto mesi del 2019 sono state 100 le vittime di femminicidio. Il paese d'oltralpe registra uno dei tassi più alti in Europa di uccisioni di donne sulla base del genere.

Donne vittime di violenza in fuga dall'America Centrale, ma gli Usa non le accolgono

Domenica è stata contata la 101esima vittima: una signora 90enne assassinata a bastonate; il sospettato è il marito 94enne.

«Io, vittima di violenza, cinque anni per avere una sentenza»

Nel 2018 le autorità avevano registrato 121 femminicidi. In Francia il tasso di questi assassinii è di 0,18 su 100mila donne, secondo le ultime cifre di Eurostat risalenti al 2017, cioè più di Svizzera (0,13), Italia (0,11), Spagna (0,12), meno della Germania (0,23).

Francia, Fermato in auto con il cadavere della moglie dentro la valigia

Il governo ha organizzato una tavola rotonda sul tema, con 80 delegati provenienti da vari ambiti, tra cui vari ministri. Le conclusioni della concertazione saranno annunciate il 25 novembre, nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA