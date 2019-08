Orvieto, il centro di addestramento della Finanza apre alle donne, si occuperanno di antiterrorismo

«Non è un film ma un bellissimo traguardo l'accesso delle donne alla formazione dei baschi verdi' presso la Scuola di Addestramento e Specializzazione di Orvieto». A dirlo è Antonella Cortese, criminologa e vicepresidente della Accademia Italiana delle Scienze di Polizia investigativa e scientifica e dell'Osservatorio Nazionale per i diritti e la salute dei militari e delle forze dell'ordine.

Svolta della premier della Nuova Zelanda, l'aborto non può essere un reato e va depenalizzato

«I reparti antiterrorismo e pronto impiego della Guardia di Finanza, composti da finanzieri specializzati in tecniche di polizia, noti come baschi verdi', si collocano nell'ambito delle Fiamme Gialle quale componente speciale. La loro è una realtà quotidiana di pura e vera azione, una incisiva e costante presenza sul territorio che va dall'attività antiterrorismo, con la vigilanza degli aeroporti, dei porti e degli obiettivi considerati sensibili; al contrasto ai traffici illeciti, con specifico riguardo all'area della criminalità organizzata, del contrabbando, degli stupefacenti, delle armi e dell'immigrazione clandestina; fino alla partecipazione alle missioni internazionali di pace».

Anna Maria, la signora dei gomitoli, a 84 anni detta lo stile delle maglie in lana

Tutto questo, gli allievi della Guardia di Finanzia, lo perfezionano, fin dal 1996, con la partecipazione ai corsi che si svolgono alla Scuola di Addestramento e di Specializzazione che fa capo alla Caserma Montegrappa di Orvieto, specializzata nell'alta formazione nei settori difesa e sicurezza. Un polo d'eccellenza per le attività speciali, come l'addestramento e la sperimentazione al tiro o lo studio di nuove armi.

Codice rosso, procure in tilt, solo a Roma 25 denunce al giorno

La vera novità dunque per la Montegrappa, che nel prossimo mese di ottobre sarà sede di un nuovo corso antiterrorismo che vedrà la partecipazione di circa cento allievi tra cui, a quanto si apprende, due donne, sarà l'accoglienza delle allieve nel reparto antiterrorismo. «L'ingresso nei reparti speciali della Guardia di Finanza delle donne, che con affetto e stima chiamo baschi rosa' continua Cortese - costituisce un altro passo in avanti nelle pari opportunità nelle Forze Armate ».

Codice Rosso, è legge ma l'opposizione avverte che sarà una normativa zoppa perchè carente di finanziamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA