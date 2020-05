Nei centro antiviolenza D.I.Re registrato aumento di richieste, donne sfuggite a compagni violenti

Cresce - stando ad una rilevazione effettuata tra il 6 aprile e il 3 maggio - il numero delle donne che per la prima volta si sono rivolte a un centro antiviolenza della rete D.i.Re per chiedere sostegno. Secondo i dati raccolti sono 2.956 le donne che hanno bussato a una struttura protetta in questo periodo segnato dal lockdown.

Di queste 979 sono donne che per la prima volta hanno utilizzato questa rete per sfuggire alle violenze, pari al 33 per cento del totale. Un trend che ha caratterizzato anche la rilevazione statistica del periodo precedente - 2 marzo al 5 aprile. Il totale delle richieste ricevute è stato di 2.983 donne, delle quali 836, pari al 28%, rappresentavano contatti "nuovi".

