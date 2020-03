Dopo le donne cattoliche tedesche anche le catalane manifestano per la parità nella Chiesa

Non ci sono solo le donne cattoliche tedesche a manifestare per avere parità, la possibilità di diventare sacerdotesse e di amministrare parrocchie. Stavolta a scendere in campo con una manifestazione sono le donne spagnole che a Barcellone si sono riunite per chiedere «dignità, uguaglianza, e riconoscimento per le voci delle donne nella Chiesa».

Più di 600 donne davanti alla Cattedrale di Barcellona. Il sit in promosso dal Collettivo di donne credenti, ha visto la partecipazione di Stephanie Lorenzo e Chantal Götz, dirigenti del movimento internazionale Voices of Faith. Questa piattaforma promuove iniziative in tutto il mondo con un obiettivo condiviso: che le voci delle donne nella Chiesa partecipino e siano ascoltate a parità di condizioni con quelle degli uomini.

«Immaginiamo e costruiamo una Chiesa nuova» ha detto in chiusura Montse Suárez, a nome delle organizzatrici. È la parte finale di un manifesto che confida in un futuro di speranza per l’istituzione di cui si sentono parte. L’immagine di una «comunità di uguali», con una leadership condivisa da uomini e donne, dove si accompagna e non si giudica «la diversità di famiglie».

