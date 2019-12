«Le donne in cucina non ce la fanno fisicamente», bufera su Vissani. Le chef: «We can do it»

Le donne chef contro Vissani. Alle battute del famoso chef replicano con il calendario “Puntarella Rossa”. Vissani aveva detto a Radio Radio: «Le donne non ce la fanno fisicamente in cucina. Da me stanno in pasticceria». Ed eccole, le donne chef sollevare pentoli, zucche e mostrare i muscoli. «We can do it», anche noi possiamo farcela in cucina.

«Io ho una brigata di trenta cuochi, ho otto donne e crollano tutte», aveva detto Vissani. «Io sono 50 anni che sto dentro le cucine e non capisco ancora le donne dove sono». Battute? Ma non fanno tanto ridere, replicano le chef. «Il messaggio che passa umilia un’intera generazione di donne chef», si legge su Puntarella Rossa. «Abbiamo pensato che fosse necessaria una risposta ironica. Una sorta di calendario, una fotogallery, con ritratti ironici autoprodotti dalle chef. Donne che sollevano pentoloni, enormi zucche e si misurano con microscopici pentolini. E dicono a Vissani, con un misto di orgoglio e di ironia: We can do it!».

