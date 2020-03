Largo alle chef, per aiutare a colmare il gender gap l'idea della piattaforma Quandoo per l'8 marzo

In occasione dell’ 8 Marzo – Giornata Internazionale della Donna - la piattaforma di prenotazione ristoranti online Quandoo, ha scelto di dare spazio alle donne chef incontrando Martina Caruso, stella Michelin e miglior chef donna 2019 per Guida Michelin. Un gesto simbolico per focalizzare l'attenzione sul gender gap in un settore rigorosamente nelle mani maschili.

La ristorazione, spiegano gli organizzatori, è un settore occupato prevalentemente da uomini, soprattutto ai livelli più alti, ma negli ultimi anni si sta tingendo lentamente di rosa, registrando un interesse crescente anche da parte delle donne che scelgono questo percorso professionale.



