Perchè l'autostima scarseggia nelle donne, domani una puntata su Radio24 condotta da Latella

Focus su Radio24 sull'autostima femminile. Stavolta la trasmissione radiofonica diretta da Maria Latella, «Nessuna è Perfetta», in onda domenica mattina 19 maggio alle ore 10, è interamente dedicata al grande tema dell'autostima partendo proprio dagli ultimi sondaggi che hanno fatto emergere quanto sia alta la percentuale di donne italiane con una scarsa valutazione di loro stesse. Un quadro piuttosto sconfortante che potrebbe anche spiegare perché finora non c'è una adeguata presenza femminile ai livelli apicali del sistema economico, finanziario, accademico, polico.Gli esperti insistono del dire che se l'intima consapevolezza sul proprio valore viene meno, la fiducia nelle proprie capacità a svolgere un determinato compito si assottiglia al punto da indurre tante donne - in qualsiasi ambito lavorativo - a tirarsi indietro, a non promuoversi abbastanza, a non proporsi per determinati avanzamenti di carriera o a competere per ruoli di tipo gestionale. Una sorta di autogol. Naturalmente se il soffitto di cristallo in Italia non si è ancora infranto non è attribuibile solo ad una bassa autostima femminile, perché il problema generale è assai complesso e articolato e non ha solo una unica causa, ma diverse.Nella trasmissione Nessuna è Perfetta, con Maria Latella, sono ospiti in studio Monica D'Ascenzo, responsabile del sito del Sole 24 Ore, Alley Oop e Franca Giansoldati del Messaggero, il quotidiano romano che ha appena fatto partire sul sito www.ilmessaggero.it, una articolata sezione dedicata al divario di genere, chiamata Mind The Gap, sul quale sono disponibili notizie da tutta Europa, dossier, interviste, riflessioni, commenti, statistiche sulla distanza che ancora divide il mondo femminile da quello maschile in campo culturale, economico, finanziario, sociale.