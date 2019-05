L'agricoltura italiana e il gap tra maschi e femmine, solo il 30% delle donne guida una azienda

Ultimo aggiornamento: 10:15

L’agricoltura è un settore in evoluzione, tradizionalmente maschile, ma sempre più guidato da donne.Nel settore agricolo insomma la legge Golfo-Mosca contro le discriminazioni nei cda comincia lentamente a dare frutti. Ma si può fare di più. Secondo i dati (2018) del centro studi di Confagricoltura,E nelle gestioni societarie i soci donne rappresentano il 35%; scende tuttavia al 23% la quota femminile degli amministratori, e al 18% la copertura di altre cariche dirigenziali. Ancora troppo poco.Confagricoltura ricorda l’importanza della presenza femminile nell’agricoltura di montagna, di collina e nelle aree marginali, mettendo in evidenza che la disuguaglianza di genere mette un freno allo sviluppo sostenibile.Le imprenditrici agricole generano economia reale. Guidano aziende che spaziano dalla produzione alla trasformazione e alla vendita, conducono realtà multifunzionali, come l’agriturismo e le fattorie didattiche. Innovano e utilizzano in pieno le tecnologie e l’agricoltura di precisione. Occorre concretamente mettere mano con urgenza ad un progetto strategico che garantisca l’inclusione, la parità di genere e la formazione, favorendo l’insediamento, la permanenza e la crescita dell’imprenditoria femminile in agricoltura. Dall’ultimo censimento agricolo si rileva che le imprenditrici agricole sono 500mila. Il dato è sicuramente sottostimato, dal momento che il questionario di rilevazione del Censimento in Agricoltura prevedeva la possibilità di indicare un solo conduttore per azienda agricola ed è evidente che ciò non consente di cogliere quelle situazioni in cui la gestione dell'azienda è condivisa.Per quanto riguarda la nuova politica agricola europea Confagricoltura sottolinea l’importanza dell’uguaglianza di genere: è cruciale avere politiche che promuovono la parità di salario, le competenze imprenditoriali delle donne, una maggiore formazione professionale e l'istruzione continua.Una maggiore consulenza finanziaria e il miglioramento della qualità e dell'accesso alle infrastrutture non solo aumenteranno la qualità di vita, ma promuoveranno l’imprenditoria e lo sviluppo sostenibile delle aree rurali.Il prossimo 6 giugno alle ore 9.30 Confagricoltura Donna, a Palazzo della Valle, a Roma, ha organizzato un convegno dedicato ai cambiamenti climatici: le donne guardano al futuro.