Lisa Su, top manager più pagata al mondo: la prima volta di una donna

Lisa Su è la top manager più pagata al mondo: 58,5 milioni di dollari (51,5 mln di euro). È la prima donna a conquistare questo primato. Ingegnere, 51 anni, originaria di Taiwan, formata al Mit (Massachusetts Institute of Technology) dal 2014 è ceo di una delle più grandi società americane di semiconduttori, la californiana Advanced Micro Devices (Amd). Un’industria fatta per la stragrande maggioranza di uomini, ma che negli ultimi anni sta vedendo sempre più presenze femminili ritagliarsi un ruolo di primo piano. Secondo l'indagine annuale dell'American Press sulla retribuzione dei Ceo è Lisa Lu la più pagata. La retribuzione media per le donne della lista era di 13,9 milioni di dollari, rispetto ai 12,3 milioni per gli uomini. La retribuzione per le donne è aumentata del 2,3% rispetto allo scorso anno. E le donne sono rimaste significativamente sottorappresentate come Ceo, guidando solo il 5% delle società S&P 500.

Lisa Su is the first woman to become the world's highest paid CEO, according to an Associated Press survey https://t.co/L6ssLOohoM — Jules (@R2Jules) June 3, 2020

Nel 2019, scrive Italia Oggi, Lisa Su è risultata l'amministratore delegato meglio remunerato dell'indice della borsa americana S&P 500 che raggruppa le più grandi società quotate, quelle a maggiore capitalizzazione, in tutti i settori. Nel 2019 i suoi guadagni sono quadruplicati in un anno grazie ai risultati ottenuti da Amd, concorrente di Intel. Lisa Su in quattro anni è riuscita a risollevare le sorti della società creando dei chip e schede grafiche per il settore portante delle console e videogiochi, per la realtà virtuale e per i server. Il risultato è stato che da quando ha preso le redini della società il titolo Amd ha guadagnato il 1.900% in borsa e i risultati del 2019 sono stati i migliori dal 2011 e il gruppo ha guadagnato quote di mercato.

