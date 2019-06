© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prove di gentilezza metropolitana. «Qualcuno ha bisogno di un passaggio fino alla metro San Paolo?». Sono tanti alla fermata bus di via Grotta Perfetta, in attesa ancora chissà per quanto. Annalisa la incrocia tutte le mattina quella folla sfinita e rassegnata, il tempo non passa mai e nemmeno il bus. Un giorno ferma l'auto e scende: «Qualcuno vuole un passaggio? Non voglio soldi, giuro. Non sono una ladra e non chiedo niente in cambio. É solo un atto di cortesia, davvero». Cortesia? Bah! «Il primo giorno mi hanno presa per matta, non si fidavano. Poi pian piano hanno capito che il mio è solo un atto di gentilezza e l'hanno accettato. Adesso tutte le mattine passo davanti la fermata dei bus, scendo e chiedo se qualcuno vuole un passaggio gratuito».La rivoluzione gentile di Annalisa Bucchieri, 54 anni romana, direttrice di “Polizia moderna” è cominciata un anno fa. «Ma non è una rivoluzione, dovrebbe essere la normalità. La gentilezza fa la differenza, è un atto di apertuta verso gli altri. Quando comincio la giornata con un atto di cortesia, poi ricevo sempre qualcosa in cambio. La mia era anche una scommessa: riusciamo, in una città così stressata e diffidente, ad avere fiducia di una persona che ci offre un passaggio senza chiedere nulla? La risposta è sì». Ci sarà anche Annalisa Bucchieri il 5 giugno in Campidoglio a ritirare il Premio Simpatia, con Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto ferito a Ostia che non muove più le gambe ma è tornato ad allevarsi, Riccardo Zaccaro, lo studente romano che ha salvato tre persone e tanti altri “eroi”.GLI INCONTRIAnnalisa parte da via Mosca, sull'Ardeatina, e attraversa via di Grotta Perfetta per arrivare alla fermata metro di San Paolo dove lascia l'auto. Adesso, lungo il tragitto, con lei c'è sempre qualcuno, sulla Citroen C3, che ha accettato il passaggio. «C'è anche il piacere di chiacchierare in auto con sconosciuti. Paura? Mai. L'idea che qualcuno possa avere cattive intenzioni non la metto in conto. Ho accompagnato tanti stranieri, sono quelli che si fidano di più. Una coppia di calabresi per ringraziarmi mi ha spedito una bottiglia di olio. Un signore mi ha detto: salgo in auto solo se non parliamo, sono scortubico. Un vecchietto che frequenta il centro anziani mi ha confidato la sua ansia: far ballare tutte le vecchiette che glielo chiedevano senza che la compagna si ingelosisse. Una ragazza straniera, in un giorno di freddo, è salita con un giubbettino di jeans. Le ho detto: figlia mia, ma così vestita congeli. Lei si è tolta gli occhiali: ma io vengo dalla Mongolia. Offro solo un passaggio e in cambio ricevo molto di più».