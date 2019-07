Stipendi “segreti” per il 60% degli operatori tecnologici, le donne così non sanno quanto guadagnano di meno

Lo stipendio resta segreto così le donne - solitamente le più svantaggiate - non scopriranno mai quanto guadagnano meno. Il 60 per cento degli operatori tecnologici non rivela quanto ha in busta paga, il che rende più difficile individuare il divario di genere. Forbes riporta un sondaggio condotto da Blind, un social network di discussione sui problemi al lavoro, secondo il quale il 60% degli 5.149 intervistati afferma di essere stato scoraggiato dal proprio dipartimento delle risorse umane o dal management a dare informazioni sugli stipendi.

È importante notare che a questi dipendenti è stato chiesto solo se è stato suggerito di non condividere i dati sui salari, ma non se è stato loro proibito. In California, dove molte di queste organizzazioni tecnologiche hanno sede, è illegale vietare ai dipendenti di divulgare le proprie informazioni sugli stipendi. Al di fuori della California, ci sono altri nove stati con leggi in materia di segretezza salariale e il National Labor Relations Act protegge anche molti dipendenti che vogliono condividere queste informazioni. Queste leggi sono importanti - sottolinea Forbes - perché la condivisione delle informazioni sullo stipendio può aiutare i dipendenti a individuare quando le donne o le minoranze sono pagate ingiustamente. Ma le leggi non possono aiutare se le organizzazioni li eludono semplicemente scoraggiando i dipendenti dalla condivisione dei dati.

Non è una sorpresa che alla maggior parte dei datori di lavoro non piaccia l'idea che i propri dipendenti condividano i propri dati di compensazione. All'altro estremo, quando si tratta di una retribuzione equa, le aziende più progressiste hanno adottato la piena trasparenza retributiva, fornendo ai loro dipendenti un accesso completo al compenso del loro capo. La piena trasparenza - secondo il magazine - è la soluzione definitiva per eliminare il divario retributivo di genere.

