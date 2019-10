Donne discriminate sul lavoro: ancora un problema per il 62% dei ragazzi genz

Le discriminazioni di genere esistono, anche per i giovanissimi, quelli della generazione zeta. Soprattutto quando si parla di lavoro, è convinto il 62 per cento dei ragazzi e delle ragazze nati intorno al Duemila. É il risultato dell'Osservatorio

on esistono cose da uomini e cose da donne» che si parli di sport o di mondo del lavoro. Il Ministro per le pari opportunità, nel suo intervento, invece, ricorda ai 4 milioni di ragazzi della community di ScuolaZoo che sono «Le parole che danno forma al mondo. Ogni volta che si giudica, si apostrofa, si commenta, si scherza, gli effetti potenziali sono infiniti: impaurire, disturbare, ferire, offendere, tutto può accadere». Infine Emma Bonino, che ha fatto della sua vita, non solo politica, un simbolo della lotta ai diritti delle donne, ha scritto per la GenZ una lunga lettera che racconta la sua vita e la sua battaglia e che fa un appello a tutte le giovani ragazze di oggi, donne di domani: «Non basta un like o un tweet per spingere verso una reale parità. I diritti sono come andare in bicicletta, per cui se smetti di pedalare cadi».

Per quel che riguardia le molestie, da una ricerca sempre di ScuolaZoo, risultava che per oltre il 90 per cento dei ragazzi della generazione Z le molestie online sono gravi esattamente come quelle fisiche. Per quanto riguarda bullismo e cyberbullismo, il 32% ha dichiarato di esserne stato vittima e di questi 2/3 sono ragazze. La peggiore forma di discriminazioni, per oltre l'80 per cento, è il rischio di molestia sessuale a cui sono esposte le donne.

