«Dio è una signora di mezza età», a teatro il monologo di Emanuela Grimalda tutto da ridere

Ma se Dio fosse una donna? Quali sarebbero i suoi miracoli? Senz’altro trovare un asilo nido, mettere assieme la carriera di magistrato e la cagarella dei figli, entrare in un autobus con un passeggino all’ora di punta. Perché questi sono i miracoli, altro che camminare sull’acqua!

Emanuela Grimalda, nel surreale e divertente monologo scritto con Giovanna Mori e da lei interpretato, immagina un dio con i pensieri, le preoccupazioni e le insicurezze da donna e alle prese con le preghiere femminili. Lo spettacolo andrà in scena a l Teatro Golden di Roma il 6, il 20 e il 26 gennaio

Se dio fosse una donna - recita l'attrice - sarebbe un dio come noi, con qualche chilo di troppo perché anche lei come l’universo tende ad espandersi, con le rughe eterne, che inciampa nei Buchi neri nella corsa incessante a fare cento cose alla volta, sul tacco 12 per giunta! Ubiqua, come solo una donna sa essere. Un Dio insicuro, perché una donna, anche se è Dio, fa fatica a crederci! Un Dio che crea meravigliosi pianeti ma anche ottimi tiramisù. Un Dio che sta da Dio ma che ce la farà pagare cara, perché stiamo distruggendo la Terra. E quel giorno sì che non ci saranno né sconti nè condoni. E intanto, in attesa del Giudizio Universale, in cui gli Ultimi saranno i primi e gli uomini partoriranno con dolore, un grande quesito la tormenta: ma se il Diavolo veste Prada, Dio cosa si mette?

In questo irriverente e esilarante monologo di Emanuela Grimalda, un Dio donna parla di noi e scivola assieme nel nostro mondo, attraverso una galleria di personaggi femminili esilaranti e un po’ mostruosi: la ricca e cinica imprenditrice milanese che legge solo Vanity fair, la donna che ha smesso di pensare, la serial killer siciliana, Orietta che a 84 anni ha un sogno: diventare madre, la cuoca che serve degli ottimi semifreddi di ex fidanzato al caffè.

