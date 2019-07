Le donne della ricerca protagoniste dei “Dialoghi a Spoleto”

Le donne della ricerca protagoniste del terzo appuntamento dei

Dialoghi a Spoleto

2019, domenica prossima a Palazzo Leti Sansi, alle 17. Dopo le prime due giornate, dedicate al rapporto Madri e Figlie e al mondo della Finanza, il terzo appuntamento dei

Dialoghi

esplorerà il rapporto tra mondo e scienza. Dialogheranno: Chiara Lombardi, ricercatrice polare per Enea; Raffaella Ocone, presidente della facoltà di Ingegneria Chimica dell'università di Heriot Watt e membro del Royal Academy of Engineering Teaching Ethics; Maria Grazia Spillantini, neurologa molecolare all'Università di Cambridge e membro della Royal Society e appartenente al network #100esperte. Concluderà il presidente della Fondazione Enea, Federico Testa. Modererà Paola Severini Melograni mentre Linda Laura Sabbadini sarà presente con l'analisi statistica. Interverranno per il comitato scientifico Diva Ricevuto e la professoressa Gaia Peruzzi.

