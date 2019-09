Demi Moore, la rivelazione choc: «A 15 anni mia madre pagò un uomo per violentarmi»

Da qualche giorno a questa parte le anticipazioni sul contenuto della sua autobiografia Inside Out stanno invadendo le pagine dei giornali di mezzo mondo. Già sapevamo, la stessa Demi Moore ne aveva parlato con il New York Times, dei tradimenti di Ashton Kutcher, di un aborto tenuto nascosto per anni e del pesante consumo di droghe che, a più riprese, la allontanò da amici e famiglia.

Ora, dopo che il libro è uscito ieri negli Stati Uniti, emergono nuovi dettagli sul lato oscuro della vita di una delle attrici più famose di sempre. Si scopre, ad esempio, che non era legata da alcun legame biologico con l'uomo che da piccola Demi amava e chiamava papà. Ma, più di tutti, è il racconto dei particolari sul rapporto con la madre a far rabbrividire.

La star, in uno dei passaggi destinati a far parlare di più, scrive che, quando aveva 15 anni, sua mamma era solita portarla con sè nei bar di Los Angeles, per far sì che gli uomini la notassero. Proprio durante una di quelle uscite madre-famiglia non esattamente convenzionali, la madre diede 500 dollari a un uomo molto più grande della Moore per far sì che la violentasse. «Nel profondo del cuore no, non credo che fu una semplice transazione», riflette sull'accaduto la Moore, «tuttavia gli diede accesso a me e mi fece del male». In seguito allo stupro abbandonò la scuola e la madre per cercare la propria strada, la stessa che la portò a diventare l'attrice che tutti conosciamo.

Nonostante le pesanti rivelazioni, sembra che il rapporto tra Demi Moore e la madre, in un modo o nell'altro, si sia disteso con il passare del tempo. A lei, e alle figlie, infatti, sarebbero dedicate le pagine della sua autobiografia, come riporta la Cbs.



