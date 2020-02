Il paradosso di Davigo nel video virale: «Ammazzare la moglie conviene più del divorzio». Ed è polemica

Il paradosso di Piercamillo Davigo diventa virale e scatena qualche polemica. In un video su “Separazione e divorzio”, postato su YouTube nel marzo del 2019 ma che risale a una decina di anni fa, il magistrato spiega che in Italia il divorzio dura più della pena per l'omicidio del coniuge. «Questa cosa adesso è un po' meno vera perché hanno accorciato i tempi - spiega nel video il presidente della II Sezione Penale presso la Corte suprema di Cassazione e membro togato del Csm - ma fino a poco tempo fa eravamo l'unico paese al mondo in cui una procedura per separazione o divorzio aveva una durata maggiore della pena da espiare per la soppressione del coniuge». Trent’anni per assassinio volontario con le attenuanti generiche e il rito abbreviato rischiano di diventare anche cinque. Molti meno di una causa di separazione.

Il paragone «vale per mettere in risalto come il sistema penale in Italia è stato scardinato», ha detto il magistrato. «Non ricordo in che circostanza sia stato fatto quel filmato ma ho ripetuto il contenuto anche in altre occasioni», ha aggiunto. Davigo non ha voluto rilasciare commenti sul presunto rischio di «istigazione al femminicidio» sollevato dalla presidente di D.i.Re, la rete dei centri antiviolenza sulle donne in tutte le regioni italiane.

Il video in questi ultimi giorni ha avuto migliaa di visualizzazioni ed è diventato virale su WhatsApp. Il paradosso e l'ironia del magistrato non sono piaciute ad Antonella Veltri, presidente di D.i.Re: «Da un magistrato non mi aspetterei mai una affermazione così sarcastica e paradossale: dire che addirittura conviene più uccidere! Mi turba: anche perchè Davigo infelicemente mette in gioco un aspetto molto grave che riguarda la vita delle donne».

Ultimo aggiornamento: 14:25

