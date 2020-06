Iss, crescono i contagi tra le donne (54%): si ammalano più di prima e muoiono di meno

Le donne muoiono meno di Covid rispetto alla controparte maschile, ma si ammalano più degli uomini. E questa tendenza, inversa rispetto alle prime settimane della pandemia, continua a crescere. Nell'ultimo aggiornamento della Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia, a cura dell'istituto Superiore di Sanità (Iss) relativo al 10 giugno, oltre il 54% dei casi di Sars-Cov-2 in Italia riguardava soggetti femminili, a fronte del 46% di pazienti maschi. Una percentuale in costante crescita da marzo a oggi. Nello stesso monitoraggio relativo al 13 marzo le donne erano appena il 39,7% dei casi, un mese dopo, il 13 aprile, era donna il 49,3% dei contagiati. Quindi il sorpasso e una percentuale ancora in salita al 53,7% il 13 maggio, per arrivare a superare il 54,2% dei casi il 10 giugno.

Le donne muoiono meno di Covid rispetto alla controparte maschile, ma si ammalano più degli uomini. E questa tendenza, inversa rispetto alle prime settimane della pandemia, continua a crescere. Nell'ultimo aggiornamento della Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia, a cura dell'istituto Superiore di Sanità (Iss) relativo al 10 giugno, oltre il 54% dei casi di Sars-Cov-2 in Italia riguardava soggetti femminili, a fronte del 46% di pazienti maschi. Una percentuale in costante crescita da marzo a oggi. Nello stesso monitoraggio relativo al 13 marzo le donne erano appena il 39,7% dei casi, un mese dopo, il 13 aprile, era donna il 49,3% dei contagiati. Quindi il sorpasso e una percentuale ancora in salita al 53,7% il 13 maggio, per arrivare a superare il 54,2% dei casi il 10 giugno.

Virus, più contagi tra le donne ma meno vittime: uomini 3 morti su 4 nella fascia 40-59 anni

Inail, allarme coronavirus: «Sul lavoro aumentano i casi», lo scudo penale dal governo

“Lettere dal fronte Covid-19” di un'infermiera in terapia intensiva: «Abbandonata, sola e impaurita ho continuato a lavorare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA