Corsi di make-up per ricominciare: ragazze vittime di violenza o in difficoltà diventano truccatrici

Un corso di make-up per ricominciare. Pennelli, matite e ombretti per lasciarsi alle spalle storie di abusi ed emarginazione e ripartire da zero. A un gruppo di ragazze vittime di violenza, immigrate o in difficoltà economiche è stata offerta una nuova speranza con il corso di formazione organizzato dalla onlus Sowed. Il make-up artist di fama internazionale Pablo, direttore artistico di Gil Cagnè Baldan Groupe e fondatore della Face Place make-up Academy, ha insegnato alle allieve come coprire le imperfezioni della pelle ed esaltare i tratti del viso con colori e sfumature.

Le ragazze, una decina, sono state segnalate alla onlus da centri di accoglienza e associazioni (la cooperativa sociale Parsec, Ain Karim, Salvabebè, Salvamamme e Di. Re. Donne in rete contro la violenza). Hanno seguito le lezioni tenute da Pablo, che ha spiegato loro i segreti del mestiere. Le allieve del corso che si è appena concluso a Roma hanno ricevuto un attestato di partecipazione che permetterà loro di cercare lavoro come truccatrici. «Sono davvero molto contenta e soddisfatta di come sia andato il corso. Per le ragazze tutto questo può significare un primo passo verso un nuovo inizio - spiega Veronica Bello, fondatrice della onlus – ho iniziato questo progetto con il desiderio di insegnare loro qualcosa. Invece, devo ammettere, che sono state loro a lasciare nel mio cuore qualcosa di prezioso».

