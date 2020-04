Coronavirus, Cura Italia, Valente: «Bene le misure contro la violenza di genere, ora le donne entrino nella cabina di regia»

«Grazie al governo, il decreto Cura Italia contiene le misure contro la violenza di genere che avevamo chiesto come Commissione Femminicidio: 3 milioni che si aggiungono ai fondi della ministra Bonetti per accogliere nelle case rifugio e nei centri antiviolenza le donne che denunciano, allontanamento dalla casa famigliare dell'uomo maltrattante quale strada maestra, più protezione dei bambini. È un grande passo avanti. Ora le donne, protagoniste resilienti dell'emergenza, entrino nella Cabina di regia. Il pensiero delle donne ha già ipotizzato modelli alternativi di sviluppo e benessere: utilizziamoli. Sarebbe un regalo per l'Italia», è il commento della senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio.



