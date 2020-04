Coronavirus, il ministro Lamorgese: «Risposte immediate alle vittime di violenza»

Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in audizione alla commissione Affari costituzionali alla Camera, ha parlato anche dell'emergenza violenza domestica durante la quarantena, invitando i prefetti a intervenire subito. «Abbiamo chiesto ai prefetti - ha detto il ministro - di assicurare l'accoglienza protetta alle vittime di violenza e poichè mi avevano segnalato che non sempre c'era un'immediatezza di risposta alle istanze abbiamo sollecitato i prefetti ad attivare punti di contatto immediato, indicando anche i referenti, per procedere con celerità».

In una circolare del 27 marzo scorso il capo della polizia Franco Gabrielli raccomandava massima attenzione alle donne vittime di violenza. La circolare è indirizzata al comando generale dei carabinieri e della Guardia di Finanza, alla direzione generare anticrime della polizia e ai singoli questori.

