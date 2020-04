A Canonica d'Adda spesa divisa per genere: gli uomini potranno uscire 4 giorni e le donne 3. É polemica

A Canonica d'Adda la spesa è divisa per sesso e si fa a giorni alterni, in alcuni potranno uscire gli uomini e in altre le donne. Fa discutere l'ordinanza del sindaco del Comune in provincia di Bergamo. Gianmaria Cerea ha firmato il proveddimento che prevede questo: da oggi 6 aprile il lunedì, il mercoledì e la domenica potranno uscire per fare la spesa gli uomini e il martedì, il giovedì e il sabato potranno uscire le donne. Quattro giorni i primi e tre le seconde.

La decisione del sindaco è stata pubblicata, senza ulteriori commenti, sull'account Facebook del Comune, e ha subito suscitato polemiche tra la popolazione, che si è chiesta il motivo di una scelta del genere.

Anche il altri paesi del mondo, per fronteggiare l'emergenza coronavirus, è stato scelto di seguire la strade della quarantena per genere. Sia in Perù che in Panama gli uomini e le donne non potranno mai uscire lo stesso giorno, ma si dovranno alternare per fare la spesa.

Bufera sui social per la decisione del comune del Bergamasco. «Uomini e donne hanno gli stessi diritti. Cercate altre idee», scrive qualcuno. «La più grande bambinata che io abbia mai visto», «ridicola e controproducente». Qualcuno la definisce «maschilista»: agli uomini è concesso un giorno d'aria in più. «Si chiama Coronavirus e non Cornavirus», c'è chi ci scherza. «Sarà stato un uomo ad inventarla! Invece di fare il ciclista della domenica andrà al supermercato a fare passare il tempo. Uomini e donne hanno gli stessi diritti. Cercate altre idee». Il commento anche di un cittadino che vive a Panama, «un provvedimento adottato qui dal primo giorno e funziona benissimo».

Spiega il sindaco: «Una misura semplice e di buon senso, il mio è un tentativo di velocizzare il più possibile i controlli delle forze dell'ordine».

