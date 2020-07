Spallanzani, premio al team di ricercatrici che ha isolato il coronavirus

Premio al team rosa dello Spallanzani che ha isolato il coronavirus. Questa sera a Roma, presso la Galleria Nazionale d'Arte moderna e contemporanea, nel Salone delle Colonne, si terrà la cerimonia di premiazione delle ricercatrici dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani che per primo in Italia ha isolato il virus responsabile di Covid-19. L'evento è stato organizzato dalla direttrice della Galleria Nazionale Cristiana Collu e dalla presidente dell'Associazione Amici dell'arte moderna a Valle Giulia, Maddalena Santeroni.

A ricevere la menzione d'onore Scienza Viva - che vede le donne della scienza sempre al primo posto nella lotta verso il futuro - saranno Marta Branca, direttore generale dello Spallanzani, Maria Rosaria Capobianchi, direttore dell'Uoc Laboratorio di Virologia e direttore del Dipartimento di Epidemiologia, ricerca preclinica e diagnostica avanzata, a capo del team, e le ricercatrici Concetta Castilletti, dirigente biologo responsabile della Uos Virus emergenti (articolazione della Uoc Laboratorio di Virologia e biosicurezza), e Francesca Colavita, biologo ricercatore.

Cavalieri, la virologa Concetta Castilletti dello Spallanzani: nel team che isolò il virus nei primi giorni dell'epidemia

Coronavirus, il direttore dello Spallanzani: «Le donne non valorizzate, serve il loro sguardo innovativo nella fase 2»

«L'isolamento del virus è il risultato di un lavoro di squadra appassionato e competente che si è rivelato un'ulteriore testimonianza dell'eccellenza scientifica dello Spallanzani, istituto dove la ricerca non è mai fine a se stessa, ma ha come obiettivo ultimo e concreto il miglioramento delle cure per i pazienti», dichiara in una nota Branca. Tutti i ricercatori del Laboratorio di Virologia dell'Ospedale Lazzaro Spallanzani sono stati insigniti dall'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica il 3 giugno 2020 dal presidente Mattarella.

