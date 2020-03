Anche lei ha paura del coronavirus, ma continua a lavorare come pet sitter. Ha deciso, nonostante tutto, di proseguire con la sua attività, porta a spasso Ettore, il cane di "nonna Francesca", 80 anni e di andare a casa di una ragazza, incinta che non può più pulire la lettiera del suo gatto. Anabella Nunnari, 35 anni, romana, vive nel quartiere di Torpignattara.

«Non potevo abbandonare le clienti più bisognose, così mi sono fatta forza e ogni giorno porto a fare i bisogni Ettore e vado a casa della signora che aspetta un bambino». Anabella racconta che per mezz'ora di passeggiata prende 5 euro, spiega che i prezzi cambiano da quartiere a quartiere e che in questi giorni di emergenza i costi sono aumentati. Lei no, però. Anabella non ha aumentato il costo della sua assistenza come pet sitter.

«Indosso guanti e una mascherina, sono molto prudente quando porto a spasso Ettore, non tempo solo per me, ma soprattutto per la signora Francesca che ha 80 anni, cerco di stare a contatto con lei il meno possibile» racconta. E se la fermano i vigili? «Ho l'autocertificazione, non ho paura delle multe» dice.

Anabella invece in questi giorni una paura ce l'ha: «Stanno abbandonando molti cani e gatti, le persone sono ignoranti, è statod etto chiaramente che gli animali non sono un veicolo di trasmissione del coronavirus».

