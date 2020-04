Coronavirus, #tutteacasa: la quarantena raccontata dalle donne diventerà un documentario

Marianna, artista e attrice di Bari, ogni giorno crea uno spettacolo per la sua bambina, Sara e il lupo. Laura, musicista di Napoli, in quarantena suona e segue le lezioni online al conservatorio. Daniela a Venezia realizza borse con materiali di riciclo, Rosalba in provincia di Cosenza racconta la sua riabilitazione. E poi c'è la dottoressa in prima linea contro il virus, chi ha perso il lavoro e chi teme di perderlo. Storie di donne in isolamento, alle prese la rivoluzione che nella vita di tutti ha portato il Covid-19. Tanti racconti in immagini che diventeranno poi un documentario.

“Tutte a casa -Donne lavoro relazioni al tempo del Covid-19” è il progetto lanciato su Facebook dal gruppo Mujeres nel Cinema. Il documentario narrativo che raccoglierà le testimonianze durante l'emergenza e anche quando si tornerà ad uscire.

«Ci siamo incontrate in questo gruppo Facebook che mette insieme più di 8.000 donne che lavorano nello spettacolo con ruoli diversi in tutta Italia - Mujeres nel cinema - che poi è diventato anche partner del progetto», racconta all'HuffPost Cristina D’Eredità, video editor e mamma di due bambini, di Bari. Produttrici, registe, autrici, montatrici. «Ho lanciato l’idea in maniera un po’ casuale, e sono stata sommersa di messaggi di donne che hanno aderito all’iniziativa. Ho creato dei gruppi Whatsapp attraverso cui comunicare: ci sono un direttivo e dei sottogruppi esecutivi a seconda delle diverse categorie di lavoro (comunicazione, scrittura, produzione, etc). Nel giro di pochi giorni abbiamo creato un manifesto interno di intenti, perché il progetto tutto vuole essere anche un atto politico. Ne è nata una call, una chiamata alle armi rivolta alle donne, per raccontare la loro quarantena concentrandosi in particolare su due aspetti: il lavoro e le relazioni ai tempi del Coronavirus».

