Nonna Carmela ha attraversato l'influenza spagnola, due guerre, 10 pontificati e ora con la Covid festeggia 111 anni

Nonna Carmela ha appena compiuto 111 anni. É sopravvissuta all'influenza "spagnola" , a due guerre mondiali, alla Sars ed ora affronta anche la Covid-19. Carmela Villani, classe 1909, è nata a Presicce in provincia di Lecce, ha attraversato la prima e della seconda Guerra Mondiale, ma anche la rinascita dopo aver votato al Referendum costituzionale del 1946. Ha visto tre Repubbliche, il nuovo Millennio, il Pontificato di ben dieci Papi, l’11 settembre, l’epidemia della Sars e, infine, la pandemia.

A raccontare la sua storia è l’Associazione Giustitalia della quale la donna è socia onoraria. Il segreto della sua longevità? Pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, niente fumo e stress e prendere la vita ogni giorno come un dono. Carmela Villani di Alezio è decana della Puglia e seconda donna ancora vivente più anziana d'Italia. Nella casa dove vive con la figlia ottantenne praticamente in isolamento, sta affrontando con serenità anche l'ultima pandemia. Il sindaco di Alezio Andrea Vito Barone le ha fatto recapitare un mazzo di fiori a casa rinviando i festeggiamenti al prossimo anno , per un nuovo traguardo , quello dei 112 anni.



