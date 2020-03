In ansia e resilienti, le mamme affrontano la quarantena con fantasia. Solo un papà su 3 aiuta in casa

Ne è emerso un quadro di una vita familiare ridefinita

racconta Jolanda Restano, imprenditrice, blogger e socia di FattoreMamma.

Vediamo una spaccatura netta ed equamente divisa tra le fiduciose, le resilienti e chi è sopraffatto dalla situazione: sono queste ultime da supportare maggiormente, anche con i nostri strumenti e iniziative digitali

ma il 50% cerca di non pensarci e fare le cose giorno per giorno. Così come il 22% si dichiara fiduciosa, mentre un altro 22% si sente

sospesa

.

La paura di ammalarsi o che si ammalino le persone care è la principale (83%), ma mette ansia (68%) la preoccupazione per la capacità del sistema sanitario, con medici e infermieri, di riuscire a reggere l’onda d’urto. Allarma meno il pericolo che l'emergenza abbia un contraccolpo sui bilanci e le entrate familari: il 21 per cento si preoccupa di questo. Così come non mettono ansia le lezioni perdute e il mancato rientro a scuola.





Il lavoro. Il 67,5% delle mamme che ha risposto ha un lavoro (incluse le donne in maternità) e, se il 22% tra le lavoratrici attive ha preso un periodo di pausa – sotto forma di congedo, ferie o altro – le altre sono ancora operative.

Oltre il 42% lavora da casa cercando di gestire nel contempo i figli, tra attività, compiti, gioco e benessere fisico

Jolanda. Molte (47%) vorrebbero un congedo retribuito per potersi occupare dei figli senza doversi dividere tra riunioni sul web e bimb da gestire.



I papà.

In questo nuovo ménage, anche molti papà fanno la loro parte

38,7% lavora ancora fuori casa, chi è in smart working collabora alla gestione di casa e figli (32%), ma rimane il fronte di chi delega tutto alla mamma pur lavorando da casa (18%). Più della metà delle mamme continua ad andare al supermecarto, ma decolla anche la spesa online (28%).



La fantasia. Si gioca tanto con i bambini (68%), si cucina insieme (32%), si inventano lavoretti e piccoli laboratri (49%). Ci si scatena con la fantasia per rendere più leggera la quarantena. E poi si balla, si canta. C’è poi l’aiuto che arriva dal mondo digitale, con app, video giochi, musei online e la visione di video educativi (gradita al 33% delle mamme), oltre alla didattica a distanza. Tutti a fare ginnastica in casa, mamme e bambini.



La scuola. Mentre l’83% dei bambini riceve i compiti da svolgere da parte delle insegnanti, il 43% segue lezioni a distanza ogni giorno o qualche volta.

Le tecnologie però non sono sempre accessibili, rischiano di escludere qualcuno, e troppo spesso strumenti e metodi non vengono spiegati con chiarezza: si tratta di una novità improvvisa per tutti e la sensazione di molte mamme è che tutto sia ancora da organizzare meglio

chiarisce Jolanda.



Normalità. Manca e tanto. Scuola e lavoro (45%), rivedere parenti e amici (85%), una bella gita di famiglia all’aperto (65%), sono in cma ai desideri. Ma anche una cena al ristorante (27%) e recuperare un po’ di tempo da dedicare alla cura di sé (25%).

