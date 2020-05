Istat, durante il lockdown le chiamate al numero anti-violenza aumentate del 73%

Durante il lockdown sono state 5.031 le telefonate valide al 1522, il numero anti-violenza, il 73% in più sullo stesso periodo del 2019, secondo i dati dell'Istat. Le vittime che hanno chiesto aiuto sono 2.013 (+59%). Tale incremento non è attribuibile necessariamente a maggiore violenza ma alle campagne di sensibilizzazione che hanno fatto sentire le donne meno sole.

Le denunce per maltrattamenti in famiglia sono diminuite del 43,6%, quelle per omicidi di donne del 33,5%, tra le quali risultano in calo dell'83,3% le denunce per omicidi femminili da parte del partner. «Per poter dare una lettura adeguata del fenomeno sarà necessario un periodo di riferimento più lungo». I dati sono riportati in uno studio Istat in uno studio sulla Violenza di genere ai tempi del covid prendendo in esame le chiamate al numero antiviolenza 1522.

