Coronavirus, Bonetti: «Scienziate italiane di altissimo livello, nel Family act misure per le ricercatrici»

La ministra per le pari opportunità e la famigliaparla dell'impresa delle tre scienziate delloe promette un sostegno alle ricercatrici. «Per noi che veniamo dal mondo della scienza questo successo non è una novità. Il mondo della ricerca in Italia è di altissimo livello e le donne sono qualificate, grandi professioniste riconosciute a livello internazionale