La sottosegretaria alla Salute: «Grazie alle donne impegnate nella lotta al coronavirus»

Un ringraziamento in occasione dell'a tutte le donne che operano in prima linea per la salute dei cittadini affrontando la dura sfida delarriva la sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa.«Mai come questo anno, nell'imminenza dell'8 marzo - scrive Zampa in una nota - mi sento il dovere di ringraziare tutte le donne che operano in prima linea per la salute dei cittadini. Che si misurano con dedizione e impegno con la sfida più dura con cui il sistema sanitario e assistenziale deve fare i conti: il Covid-19».«In Italia il primato nella sanità spetta alle donne. Sono oltre 400mila quelle che si prendono cura della nostra salute - sottolinea la sottosegretaria - più del 67 per cento del totale del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Un trend in crescita da almeno dieci anni (nel 2010 le donne rappresentavano il 63,7 per cento)».In occasione della Festa della donna, aggiunge Zampa, «il ministero della Salute intende ringraziarle, anche per lo straordinario impegno che stanno dimostrando nella risposta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito il nostro Paese». «Un'emergenza - continua - che non coinvolge solo il nostro Paese ma che sta riguardando tutto il mondo. In questi momenti il mio pensiero è rivolto alle ricercatrici dello Spallanzani di Roma che per prime sono riuscite ad isolare, caratterizzare il virus dei pazienti cinesi e successivamente del giovane ricercatore tornato da Wuhan. Nonché quelle del Sacco di Milano che hanno isolato il coronavirus dal paziente italiano: è anche sul lavoro di queste persone straordinarie - conclude - che si fonda il nostro Servizio Sanitario Nazionale.»