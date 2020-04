Coronavirus, Silvia una ragazza romana autrice dello spot per restare a casa in America Latina

Una ragazza romana, Silvia Mazzarelli, da anni residente a Panama dove lavora nel mondo della cooperazione, ha realizzato un video che sta girando per tutto il centro e il sud America per incoraggiare a tenere duro nel lockdown, a non uscire di casa per non diffondere i contagi. Per realizzarlo Silvia ha chiesto a tutti i leader delle comunità religiose più importanti di registrare un messaggio.

watch?v=Kv7WaacBGao&feature=youtu.be

Musulmani, buddisti, evangelici, cattolici, ebrei, anglicani. Il collage che ne è uscito è un corale invito a fare attenzione ai rischi. Silvia sostiene che le chiese e le comunità religiose hanno un potenziale di influenza molto alto sulla popolazione.





