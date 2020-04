Coronavirus, donne e giovani restano a casa, il 4 maggio tornano al lavoro gli uomini (72,4%)

Per le attività che erano già aperte e per quelle che resteranno chiuse c'è un sostanziale equilibrio tra uomini e donne, anche se in quelle chiuse la percentuale femminile è leggermente superiore. Dal

Gli uomini (molti di più) torneranno a lavoro e le donne (molte di più) resteranno a casa. Ecco l'Italia del 4 maggio, si esce dale ci si ritrova in un paese che sembra quello di mezzo secolo fa. Lui in cantiere, in fabbrica, in ufficio. Lei con i bambini, anche perché chi se ne prende cura con le scuole chiuse e i centri estivi che non apriranno e i nonni da tutelare? Che domanda! Le mamme, sempre loro. Perché laha sconvolto la vita e anche gli equilibri di genere che già erano squilibrati, adesso lo sono ancora di più. Sarà un'Italia d'altri tempi, quella del 4 maggio, perché a tornare a lavoro saranno al 72,4 per cento uomini. Donne e giovani restano fuori, al momento i più penalizzati dalla crisi e dal calendario delle riaperture. A rappresentare con grafici e cifre cosa ci aspetta dopo la quarantena sono due studiosi,manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso. Settori prevalentemente maschili ed è questa la ragione di quel 72,4 per cento. Il risultato che sulle spalle delle mamme finirà per pesare sempre di più il carico di cura e il lavoro in famiglia. E quando ci sarà da decidere chi dovrà fare un passo indietro per occuparsi dei figli che non vanno a scuola, la decisione in pratica è già presa: le donne, che tanto sono rimaste a casa. Sempre meno a lavorare, sempre meno a cercare lavoro e la percentuale già bassa dell'occupazione femminile in Italia (una su due lavora) rischia di crollare, una situazione che non possiamo permetterci. Nei giorni scorsi sui social è partito l'appello delle mamme che non vogliono essere costrette a tornare casalinghe.18 maggio sarà il turno di commercio al dettaglio, musei e biblioteche.