Gli scatti straordinari del National Geographic in mostra a Bologna, «Women un mondo in cambiamento»

Riapre nell'oratorio della Chiesa di Santa Maria della Vita a Bologna, “Women. Un mondo in cambiamento”, straordinaria mostra fotografica a cura del National Geographic in collaborazione con Genus Bononiae. Si stratta di un viaggio per immagini sulla condizione femminile che attraversa ogni latitudine e 100 anni di storia delle donne, viste dall’obiettivo dei – e delle - grandi reporter della National Geographic Society.

Dato il successo registrato nelle settimane precedenti il lockdown, la mostra è stata prorogata fino al prossimo 13 settembre: non sarà necessaria la prenotazione, ma per effetto delle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria l’accesso sarà consentito ad un massimo di 60 persone alla volta, in modo da garantire il giusto distanziamento fisico tra le persone e permettere ai visitatori di visitarla in totale sicurezza.

Il percorso espositivo, articolato in 6 sezioni – Beauty/Bellezza, Joy/Gioia,Love/Amore, Wisdom/Saggezza, Strength/Forza, Hope/Speranza - raccoglie una selezione di immagini

disegnando un percorso attraverso un secolo di storia delle donne in tutti i continenti, con diverse prospettive e focalizzando l’attenzione sui problemi e le sfide nei vari paesi ed epoche. Ogni immagine crea un ritratto di alcuni aspetti dell’esistenza femminile e mostra ai visitatori come la rappresentazione delle donne si è evoluta nel tempo.

Le raccoglitrici di foglie di the in Sri Lanka. Il ritratto di donna afghana in burqa integrale rosso che trasporta sulla testa una gabbia di cardellini, la ragazza in pausa sigaretta a Lagos, in Nigeria.

Completa la mostra la sezione Portraits/Ritratti, scatti intimi e biografici di ungruppo iconico di attiviste, politiche, scienziate e celebrità pubblicato ai tempi della prima donna alla direzione del National, Susan Goldberg: tra queste Nancy Pelosi, Oprah Winfrey, il Primo Ministro neozelandese Jacinda Ardern e la senatrice a vita Liliana Segre.

Ultimo aggiornamento: 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA