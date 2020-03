Coronavirus, le zeppole di Renata riuniscono le famiglie divise

A Chieti c'è una donna che sfida le barriere del Coronavirus. E con il suo lavoro è riuscita a donare un momento di felicità alle famiglie abruzzesi divise dal Covid-19. Con bar e ristoranti rigorosamente chiusi al pubblico per decreto, la storica pasticceria D'Orazio di Chieti - poche settimane fa ha festeggiato i cento anni di attività - nella giornata in cui sono stati celebrati San Giuseppe e la festa del papà ha organizzato una capillare consegna di zeppole a domicilio, previa prenotazione telefonica. Sono state oltre mille le zeppole consegnate ieri in città: il dolce, fritto o al forno, ha riportato molti a gustare un sapore che riporta a tempi decisamente migliori e festaioli.

«Le richieste sono state tante, ci sono figli che hanno chiamato da fuori Chieti affinchè portassimo le zeppole ai genitori che vivono qui, un modo per star loro più vicini in questa situazione tragica - dice al telefono Renata D'Orazio - In questo modo abbiamo voluto far sentire la festa del papà un po' a tutti: noi siamo chiusi al pubblico e stiamo facendo le consegne a domicilio, in macchina, con i ragazzi dotati di mascherine e guanti, nel pieno rispetto delle norme». Chi ha ricevuto le zeppole ha gradito, a giudicare dai commenti sui social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA