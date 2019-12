Debora Corbi: «Io, donna zero dell'Aeronautica. Racconto gli amori nati in volo»

La verità è che il genere non fa la differenza. Nemmeno tra i militari, tanto che sono all’incirca 16 mila le donne impegnate in vari comparti militari. A ricordarlo c’è il ventennale dell’ingresso delle donne nelle forze armate, avvenuto con la legge n. 380 del 20 ottobre 1999. Per celebrare questa data fondamentale per la libertà del mondo femminile, è stato pubblicato “Cuori in decollo”, un progetto editoriale dell’Aeronautica Militare.

Autori del testo sono il Colonnello Alessandro Cornacchini insieme al Maggiore Debora Corbi, social media manager dell’Aeronautica. «Sono stata una delle prime donne arruolate - racconta l’autrice - la mia nomina risale al 12 giugno 2000 e per questo mi definiscono la donna zero! La mia vita professionale è stata meravigliosa, tanto da farmi trovare mio marito. Scoprendo nell’ambiente che le coppie di militari sono in aumento, ho deciso di raccontare i venti anni di questo ingresso in modo più originale, evidenziando come le donne abbiano cambiato il mondo militare».

Cuori che volano e che non atterrano più, visto che nei dieci racconti di vita selezionati, si scopre come dei colleghi siano diventati coppie in uniforme, famiglie con “le stellette e l’uniforme azzurra”. Dieci storie nate in un aeroporto, in un ufficio, in operazioni lontano da casa, coinvolgendo diverse professionalità presenti in Aeronautica Militare. Tra le dieci vite, c’è anche quella del Capitano Geltrude Taddeo che si è sposata con un collega conosciuto in Aeronautica ed è prossima a diventare mamma: «Ho scelto di fare l’ufficiale medico e con Alessandro ci siamo innamorati nel 2012. Adesso di donne in forze armate ce ne sono parecchie, ci sono tanti sacrifici da fare, ma quando c’è l’amore si supera tutto».

La presentazione del volume "Cuori in decollo", svoltasi nella sala del Carroccio in Campidoglio, ha visto gli interventi partecipati dell’On. Silvia Costa, dell’On. Lavinia Mennuni, dell'On. Valdo Spini, del Generale Mario Arpino e del Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo.

