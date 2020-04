Governo Conte sia più inclusivo verso le donne per nomine ai vertici, appello di eurodeputate

Si susseguono gli inviti al governo Conte ad essere più inclusivo verso le donne. «Le competenze femminili devono essere valorizzate nei ruoli apicali e ci auguriamo che il governo intraprenda questa strada con determinazione, a partire proprio dalle nomine in discussione in questi giorni». Stavolta a sbottare sono le europarlamentari del Pd Bonafè, Chinnici, Gualmini, Moretti, Picierno, Toia e Tinagli.

«L'Italia è il paese dei talenti e vorremmo che anche i vertici delle grandi aziende fossero rappresentati da donne e uomini, in una visione paritaria e giusta della società - scrivono le eurodeputate - Chiediamo al Governo di valorizzare le figure femminili che in questi anni si sono distinte per autorevolezza e competenza, al pari degli uomini».

«Il nostro è un paese ricco di manager, economiste, imprenditrici e donne qualificate e capaci che vanno coinvolte nei ruoli chiave e anche in quelli strategici creati per l'emergenza Covid - dichiarano le dem - L'Italia non può continuare ad essere 'un club per soli uominì. Non possiamo permetterci passi indietro sulla strada della parità di genere perché, tra l'altro, vale punti di Pil: siamo tutti chiamati adesso a scelte lungimiranti».

