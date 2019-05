Sorpresa, uno studio dimostra che in estate le donne negli uffici più caldi hanno performance maggiori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'estate di avvicina e negli uffici la battaglia dei condizionatori ogni anno vede contrapposti maschi e femmine, in una specie di guerra sotterranea per il controllo della temperatura. I colleghi maschi chiedono temperature maggiori, le colleghe premono per avere qualche grado in più, in ambienti che a volte sembrano celle frigorifere. Il fatto è che la percezione della temperatura è differente per entrambi i sessi e uno studio effettuato dall'Università della California (USC) e pubblicato dal giornale scientifico Plos One mostra senza ombra di dubbio che il corpo femminile a temperature più elevate ha rendimenti e performance maggiori.In pratica la temperatura migliora l'abilità femminile nei compiti di alcune funzioni cognitive. Il test universitario è stato fatto su un campione di 543 studenti, ognuno ha preso parte a tre differenti esami, uno di tipo verbale, un altro cognitivo e un terzo di matematica-logica. Durante le sessioni di prova gli studenti hanno lavorato in ambienti dove la temperatura passava dai 16 gradi ai 32 gradi. La sorpresa finale è che i ricercatori hanno visto che le performance delle donne funzionavano molto meglio a temperature più alte. Al contrario quelle dei maschi si abbassavano all'aumentare del caldo nella stanza.