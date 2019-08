Violenza sulle donne, prima denuncia con il Codice Rosso a Caltanissetta

Prima denuncia di violenza su una donna da quando è entrato in vigore il Codice Rosso. Il caso a Caltanissetta. La polizia è intervenuta per una lite in famiglia ed è riuscita a fermare l'uomo che stava insultando e minacciando la moglie. Gli agenti hanno fermato il marito prima che arrivasse ad aggredire la donna. In seguito alla denuncia presentata dalla vittima è emerso un rapporto conflittuale e violento tra i due che va avanti da tempo anche in presenza della figlia minore. Il pm ha disposto l'allontamento dalla casa familiare dell'uomo, che è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Le nuove disposizioni di legge entrate in vigore ieri creano una corsia preferenziale per i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale e lesioni commesse in contesti familiari.

